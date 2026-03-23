Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 23/03/2026

Nesta segunda (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Depender de outras pessoas para fazer o necessário é algo que dá nos nervos de sua alma, porém, nesta parte do caminho você terá de fazer das tripas coração e aceitar essas condições, porque só assim dará tudo certo.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
É preciso confiar, porque sem confiança não há como se entregar à Vida e, ao contrário, você fica tentando manobrar de um jeito que, no fim, seria contraproducente. Deposite um voto de confiança nos mistérios da vida.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Para tudo acontecer com relativa tranquilidade, o mais importante é escolher direito as pessoas com que você vai se envolver, porque o fator humano sempre complica todas as histórias, sejam esses íntimas ou profissionais.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
As mudanças que vão se apresentando como inevitáveis começam a produzir o temor de perder o domínio sobre a situação, mas você precisa ser firme e contrariar o medo, já que ele é ilusório, não reflete a verdade.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
O horizonte se amplia e você está prestes a superar uma boa parte das contrariedades que atormentaram durante um bom tempo. Por isso mesmo sua alma precisa estar atenta a todos os detalhes que compõem esse processo.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
O momento envolve muitos riscos, mas é por isso que é divertido, pois, transcendendo o natural medo que tudo dá, você verá que as coisas se arrumam sobre a marcha dos acontecimentos. Faça das tripas coração, em frente!
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
A vida, com seus mistérios, ajudará você a selecionar direito as pessoas com que precisa se acompanhar nos tempos vindouros, porque elas estão misturadas com muitas outras, que seria melhor ver pelas costas. Seleção.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Aos poucos, as coisas vão se acomodando de tal forma que parece que sempre estiveram aí. É assim que grandes transformações vão ocorrendo sem a necessidade de se apresentarem como cataclismas destrutivos.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
É bom receber o reconhecimento das pessoas, porém, do jeito que andam as coisas, não se sabe mais direito o que é verdadeiro e o que é falso. Procure ter isso em mente para não deixar que promessas falsas seduzam você.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Agora, que as coisas tomam um rumo diferente do planejado, mas que essa mudança agrada sua alma, é o momento perfeito para você consolidar uma perspectiva que esteja mais sintonizada com seus anseios íntimos.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma se sente meio atordoada, porque precisa fazer escolhas, já que seria impossível abraçar todas as oportunidades ao mesmo tempo. Escolhas pedem discernimento.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
As manobras que você precisa fazer agora são arriscadas, mas é o momento certo para as iniciar, porque se você continuar esperando por um momento melhor para se arriscar, as oportunidades de progresso desaparecerão.