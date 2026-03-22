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Como vai ser seu dia

Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 22/03/2026

Confira o que diz a astrologia sobre o horóscopo do dia de todos os signos

Oscar Quiroga

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 22/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Sua alma se sentiria mais tranquila se desse para entender tudo dentro da racionalidade habitual, mas nesta parte do caminho esse método não funciona, e em seu lugar se torna necessário agir por intuição. A vida protege.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Suas estratégias precisam continuar sendo discretas, para que as pessoas não saibam tudo que você pretende. Isso não significa partir para a manipulação, apenas considerar que há assuntos que não devem ser compartilhados.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A congregação das necessárias pessoas para dar seguimento aos seus projetos é a parte mais difícil da história, mas é onde o enriquecimento dos relacionamentos humanos acontece. Encare essa com alegria.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Pratique o que você predicar e tudo dará mais ou menos certo. Só mais ou menos! Sim, porque há coisas que não dependem de sua atuação nem tampouco estão sob seu domínio. Faça a sua parte com carinho, essa é a garantia.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

O momento produz emoções muito intensas que é necessário dominar sem, no entanto, as reprimir, porque não há nada mais perigoso do que reprimir sentimentos, já que assim, ao longo do tempo se transformam em ressentimentos.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

É insuficiente que as pessoas concordem com tudo que você demanda, importante mesmo é que elas atuem de acordo com o que prometem. Para isso acontecer, é imprescindível que você as monitore de perto. Só assim.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As pessoas não são descartáveis, como peças de máquinas, porém, elas são substituíveis, especialmente se por essas coisas estranhas da vida algumas delas começam a ser opressivas e exigir coisas além da conta.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Entre a maravilhosa imaginação, que é uma dimensão que desconhece limitações, e a realidade concreta, há uma passagem muito estreita, por onde não cabe tudo, mas somente o que você tiver capacidade de realizar.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Com palavras suaves e gestos cordiais, você preparará o terreno para as pessoas aceitarem suas propostas. Essa preparação é essencial, porque assim você não terá de gastar tempo em lutas inglórias e inúteis.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Para haver o necessário entendimento entre as pessoas com que você convive, tem de haver conversas abertas e sinceras sobre os temas que, de outra maneira, ficando ocultos, provocariam opressão. Melhor não.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Se cada pessoa envolvida em relacionamentos fizesse a parte que lhe toca, não haveria tantos conflitos nem tampouco distorções. Porém, há uma tendência às pessoas se acomodarem enquanto outras assumem todas as tarefas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Você está com todos os ingredientes necessários para realizar uma enorme mudança, mas essa não acontecerá por obra e graça do poder do pensamento, você terá de se munir de coragem e fazer o necessário. Em frente.

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