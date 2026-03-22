Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 22/03/2026

Neste domingo (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 22/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Sua alma se sentiria mais tranquila se desse para entender tudo dentro da racionalidade habitual, mas nesta parte do caminho esse método não funciona, e em seu lugar se torna necessário agir por intuição. A vida protege.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Suas estratégias precisam continuar sendo discretas, para que as pessoas não saibam tudo que você pretende. Isso não significa partir para a manipulação, apenas considerar que há assuntos que não devem ser compartilhados.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A congregação das necessárias pessoas para dar seguimento aos seus projetos é a parte mais difícil da história, mas é onde o enriquecimento dos relacionamentos humanos acontece. Encare essa com alegria.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Pratique o que você predicar e tudo dará mais ou menos certo. Só mais ou menos! Sim, porque há coisas que não dependem de sua atuação nem tampouco estão sob seu domínio. Faça a sua parte com carinho, essa é a garantia.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
O momento produz emoções muito intensas que é necessário dominar sem, no entanto, as reprimir, porque não há nada mais perigoso do que reprimir sentimentos, já que assim, ao longo do tempo se transformam em ressentimentos.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
É insuficiente que as pessoas concordem com tudo que você demanda, importante mesmo é que elas atuem de acordo com o que prometem. Para isso acontecer, é imprescindível que você as monitore de perto. Só assim.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
As pessoas não são descartáveis, como peças de máquinas, porém, elas são substituíveis, especialmente se por essas coisas estranhas da vida algumas delas começam a ser opressivas e exigir coisas além da conta.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Entre a maravilhosa imaginação, que é uma dimensão que desconhece limitações, e a realidade concreta, há uma passagem muito estreita, por onde não cabe tudo, mas somente o que você tiver capacidade de realizar.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Com palavras suaves e gestos cordiais, você preparará o terreno para as pessoas aceitarem suas propostas. Essa preparação é essencial, porque assim você não terá de gastar tempo em lutas inglórias e inúteis.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Para haver o necessário entendimento entre as pessoas com que você convive, tem de haver conversas abertas e sinceras sobre os temas que, de outra maneira, ficando ocultos, provocariam opressão. Melhor não.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Se cada pessoa envolvida em relacionamentos fizesse a parte que lhe toca, não haveria tantos conflitos nem tampouco distorções. Porém, há uma tendência às pessoas se acomodarem enquanto outras assumem todas as tarefas.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Você está com todos os ingredientes necessários para realizar uma enorme mudança, mas essa não acontecerá por obra e graça do poder do pensamento, você terá de se munir de coragem e fazer o necessário. Em frente.