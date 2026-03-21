Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 21/03/2026

Neste sábado (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Mesmo sem saber direito o que seja melhor fazer, procure se entregar, dessa vez, aos mistérios da vida e agir sem que necessariamente sua alma saiba direito se está fazendo o certo ou o errado. A vida protege.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Cuide para manter alguns trunfos na manga, sem que as pessoas os percebam, pois, assim você conduzirá os eventos atuais ao sucesso. Nem tudo há de ser jogo aberto, porque isso atrairia a atenção de pessoas indesejáveis.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Para tudo dar certo é imprescindível articular as pessoas para que se motivem a cumprir a parte que lhes toca. Nesse sentido haverá demoras e ajustes de conta no caminho, porque há algo de preguiçoso nelas.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Faça a sua parte com carinho e dedicação, porque isso não apenas garantirá bons resultados, como também incentivará outras pessoas a fazerem o mesmo, seguindo seu exemplo. Assim, de pouco em pouco, o mundo melhora.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Procure expressar seus sentimentos, mas escolha a dedo as pessoas que os testemunharão, porque se agir assim com as pessoas erradas, é certo que elas utilizarão isso contra você em algum momento incerto do futuro.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Melhor você não se assustar com o tamanho dos investimentos necessários nesta parte do caminho, porque se esses se apresentam como imprescindíveis, é sábio aceitar que tudo seja para maior bem de sua alma.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Agora é um bom momento para haver acordos e, assim, você ajustar as contas com certas pessoas e se livrar delas, tanto quanto se aproximar de outras, que serão significativas nos próximos tempos. É a dança das cadeiras.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Suas vontades soam maravilhosas e ecoam no seu interior como luzes magníficas. A questão, por isso, que se coloca sobre a mesa, é como você fará para que todas essas maravilhas se revelem na vida concreta.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Muitas discórdias poderiam ser evitadas se você se aproximasse das pessoas com cordialidade, em sinal de respeito. Do contrário, apesar de haver bons ventos soprando, você teria de gastar tempo em conflitos inúteis.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Aproveite este momento para conversar sobre os assuntos que, em outros momentos, lhe provocam constrangimento, mas que precisam ser abertos e postos sobre a mesa para que haja maior entendimento entre as pessoas.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
A divisão de tarefas há de ser feita com muito cuidado, porque se houver desequilíbrio o resultado será a distorção dos relacionamentos. Todo mundo há de contribuir com sua parte para que o todo seja harmonioso. É assim.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Os sonhos, definitivamente, não se realizam senão através das mãos e do intelecto humano. Imaginar que a força do pensamento, por si só, seria suficiente para promover a realização dos sonhos é apenas uma ilusão.