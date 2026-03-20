Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 20/03/2026

Nesta sexta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Para você se renovar é preciso aceitar que, em primeiro lugar, o sistema todo se apaga, e isso dá a sensação de que algo está errado. Porém, logo depois, o sistema todo acende de novo, dessa vez com força total.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Este é o momento do ano para você se aprofundar em suas reflexões sobre o caminho andado até aqui, e sobre as perspectivas que fazem seu coração arder de vontade de realizar. O estado do mundo não ajuda, mas dá para fazer.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Socialize tudo que puder e aguentar, porque nesta parte do caminho sua alma pode fazer conexões que, apesar de não parecerem importantes de imediato, no futuro se revelarão muito úteis. Socializar é preciso.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Coloque seus melhores planos em prática, porque nesta parte do caminho é propício você se expor um pouco mais do que o habitual, desconsiderando os temores que geralmente surgem numa hora dessas. Em frente.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
As portas se abrem e isso provoca entusiasmo, mas também necessita de discernimento, porque não vai dar para você aproveitar todas as perspectivas ao mesmo tempo, é preciso saber selecionar direito as melhores.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
A intensidade que sua alma experimenta não é mera casualidade, porque nesta parte do caminho há tanta coisa em jogo que seria impossível você continuar vivendo como se nada demais acontecesse. É tudo muito intenso.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Os ajustes de contas que você precisar fazer com certas pessoas hão de ser colocados em marcha com muito cuidado, porque anda todo mundo sobressaltado e sem saber ao certo o que virá por aí. Faça tudo com diplomacia.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
De pequeno em pequeno passo se trilha um longo caminho. Tenha isso em mente para não atropelar o tempo com sua vontade de que as coisas tenham resultados de imediato. É sábio se adaptar ao tempo necessário. Sábio.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Faça a sua vontade, mas também cuide para que, ao fazer sua vontade, você não atropele as vontades alheias. Entre o céu e a terra, nesse magnífico planeta em que o reino humano habita, há de haver lugar para todos.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Agora é o momento mais propício para você iniciar o processo de abandonar hábitos e rotinas do passado e se lançar ao futuro com o coração aberto e receptivo ao que der e vier, porque dará e virá muita coisa.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Há muito assunto que merece reflexões mais profundas, e para isso sua alma há de investigar direito tudo que está envolvido, o que as pessoas fizeram e disseram, e qual seria seu verdadeiro papel na coisa toda.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
A partir de agora é legítimo que você puxe a sardinha para seu lado um pouco mais do que o habitual, defendendo seus interesses e consolidando aquilo que seja do seu merecimento. Não haverá ajuda para isso.