Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 18/03/2026

Nesta quarta (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 18/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Nem tudo precisa ser duro e difícil, há também assuntos que fluem sem grandes conflitos. Porém, parece que a alma humana registra com mais fidelidade os momentos tensos do que a serenidade de tudo fluir sem fricção.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
De tanto querer que certas coisas aconteçam, sua alma corre o risco de perder de vista o necessário discernimento para separar o joio do trigo, porque há coisas boas misturadas com outras, que são mera fumaça.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A sorte está lançada, mas isso não significa que você não possa fazer nada para alterar os resultados. É bom lembrar que a sorte não é uma entidade abstrata, mas uma convergência de acontecimentos que inclui você também.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Parece estar tudo no lugar certo para você se atrever a fazer o que outrora era inimaginável. Os tempos mudaram muito e o mundo não é mais o que era antes, portanto, você pode se atrever a fazer tudo diferente.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Dá muito o que pensar tudo que anda acontecendo, e você precisa aproveitar o ensejo e refletir profundamente sobre suas perspectivas e o andamento de seus planos, sem cair na tentação de dormir sobre os louros.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Os recursos humanos são o ingrediente mais valioso de todo e qualquer projeto. Porém, ao mesmo tempo, as pessoas são difíceis de administrar, porque se vendem bem, mas depois não entregam nada do que prometem.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Se tudo fosse assim tão fácil quanto certas pessoas pintam, você não precisaria delas nem elas de você. Há de se manter a cabeça no lugar para não se enganar com a perspectiva de que tudo seja simples e fácil de resolver.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Dá para fazer tudo diferente e melhor, mas para isso sua alma precisa estar aberta a aprender, em vez de se agarrar aos métodos consagrados e resistir à ideia de que possa haver formas diferentes e melhores.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Mediante palavras sedutoras e um trato gentil e cordial, é fácil entrar pelo cano e ser vítima de golpe. Cuide para manter claro o entendimento e bem afiado seu discernimento para não ser esse tipo de vítima.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Há horas, como agora, em que é preciso saber usar métodos sedutores para sua alma obter o que pretende, porque se deslizar para o lado da firmeza excessiva, as reações serão resistentes e as portas se fecharão.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Fazendo tudo com carinho, sua alma levitará sobre os perrengues que surgirem, porque esses não seriam fortes o suficiente para quebrar o encantamento que o carinho produz. Sem carinho, porém, a história é outra.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Há satisfações evidentes para sua alma desfrutar, mas que também incentivam você a viajar em fantasias que não seria possível sequer se aproximar. É importante manter a cabeça no devido lugar para poupar recursos.