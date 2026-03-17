Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 17/03/2026

Nesta terça (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 17/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Nada do que aconteceu até aqui há de ser parâmetro para você tirar conclusões a respeito do futuro. O futuro é uma dimensão que ninguém consegue desvendar neste momento da civilização, não há palavras para isso.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Suas vontades podem até ser legítimas, porém, precisam ser revistas para não serem confundidas com fantasias, que são condições muito peculiares e sedutoras, mas que sempre resultam em decepção. Nada desejáveis.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
É hora de você puxar a sardinha para seu lado e fazer valer seus direitos, especialmente no que diz respeito aos recursos que precisa receber. Nada acontecerá por força da sorte, ela existe, mas precisa ser executada.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Repetir o que deu certo outrora não garantiria os mesmos resultados, porque o mundo mudou demais e nem sequer você é a mesma pessoa dantes. É hora de você sair da caixinha e se atrever a fazer tudo diferente.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Apesar dos avanços e da relativa sorte, é melhor você não dormir sobre os louros conquistados, porque ainda há um longo caminho para percorrer, cheio de armadilhas e de tentações. As tentações é que complicam.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
É preciso investir em recursos humanos, e isso complica bastante a equação, porque as pessoas aprenderam a se vender muito bem, mas sem ter a verdadeira base que referende na prática o que elas prometem. Isso complica.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Cuide para não se enganar com as promessas que as pessoas fazem nesta parte do caminho, porque apesar de essas vierem ao encontro do que você precisa, há uma grande chance de que tudo não passe de sedução vazia.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Os fatos são mais convincentes do que as mais lindas e sedutoras palavras, porque mesmo que as pessoas sigam seu discurso, se elas percebem que na prática tudo é diferente, mudarão de opinião de imediato.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Quando as pessoas se aproximarem de você prometendo mundos e fundos, com palavras lindas e tentadoras, procure se lembrar de manter claro seu entendimento e muito afiado o seu discernimento, para não cair em golpes.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Não é tão difícil obter o que você pretende, mas é uma questão de saber se aproximar direito das pessoas em questão. Se você se apresenta dominante e firme, provavelmente fechará todas as portas. Melhor não.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Ter ou não a sorte do seu lado não é algo que possa ser dominado, mas o que está ao alcance do seu domínio é aproveitar quando a sorte lhe sorri e, também, saber perceber quando a sorte não está do seu lado. É assim.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Se fosse fácil distinguir sonhos e fantasias, os consultórios de terapia estariam vazios. Porém, nossa humanidade ainda se encanta demais com fantasias e se agarra a elas como se fossem a verdade mais verdadeira.