Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 16/03/2026

Nesta segunda (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 16/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Aproveite esses dias para avançar sobre os assuntos que resistiram demais nos tempos passados, porque agora você encontrará relativa facilidade para lidar com esses. Continuarão difíceis, porém, administráveis.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Quando as pessoas deixarem você à vontade e isso incentivar você a abrir o jogo, tenha a presença de espírito para se lembrar de que, talvez, seria bom manter seus planos sob um manto de discrição, para não se dispersar.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Os valores mais preciosos são os recursos humanos, porque sempre você precisará de outras pessoas para realizar suas pretensões. Por isso, trate bem a todo mundo, inclusive a aquelas pessoas que não pareçam ser úteis.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Agora é um momento especial para você se atrever a testar como fazer tudo diferente, porque, eventualmente, a sorte parece estar do seu lado, só que ela ficará oculta até o momento em que você a testar na prática.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
É muito mais difícil resistir às tentações do que lutar contra obstáculos, porque diante das tentações a alma se sente confortada e, assim, baixa a guarda justo quando devia ficar mais atenta. Cuidado com as tentações.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Reunir as pessoas certas e as convencer a se manterem fiéis aos seus projetos, isso é algo complicado, dada a situação do mundo atual. Porém, de vez em quando acontecem algumas facilidades, agora é o momento. Em frente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
A relativa facilidade com que certas pessoas obtêm o que pretendem não há de enganar você, porque apesar de não ficar evidente, elas se encontram nessa situação porque se empenharam muito nos tempos passados. É assim.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
A única maneira eficiente de você comprovar que suas razões e entendimentos são melhores do que os da maioria, é você colocar em prática as suas ideias, porque os fatos convencem mais do que as palavras.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Normalmente, as pessoas não são muito carinhosas, mas quando querem algo de você, aí se aproximam cheias de dengo e expressando elogios de todos os tipos. Nem todas as pessoas são interesseiras, mas muitas são.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Aquilo que você quer não poderá ser arrancado com força. Ao contrário, se você falar manso e oferecer um trato suave, terá muitas mais chances de convencer as pessoas a lhe darem o que você pretende. É assim.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Munindo-se de boa vontade, você dará conta de tudo que está envolvido nesta parte do caminho e, ainda por cima, pela fluidez com que os acontecimentos se precipitam, você terá a sensação de ter a sorte do seu lado.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
As fantasias são muito atraentes e satisfatórias, porque não dependem de nenhum esforço para serem saboreadas, são imagens abstratas que se impõem sobre a realidade evidente. Melhor tomar cuidado com elas né?