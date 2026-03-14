Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 14/03/2026

Neste sábado (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 14/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
O bardo disse e está dito, o mundo é um grande palco no qual os humanos desempenhamos papéis, nem sempre sabendo especificamente a natureza desses, mas sendo levados daqui para lá pelas ondas da vida. Muita vida.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
A serenidade brilha pela sua ausência, agora não é um momento em que você possa depender dela, nem muito menos continuar esperando que os ânimos se acalmem. É preciso fazer o necessário a despeito de tudo e de todos.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Tomar iniciativas e fazer acontecer é o melhor para este momento, porque mesmo que você tenha medo dos eventuais resultados, atravessar a barreira do medo fará você perceber a verdadeira face das coisas. Coragem.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Jogo aberto e honesto, só assim sua alma vai poder ter domínio sobre o que acontece e, além disso, vai conseguir resistir ao avanço de certas pessoas, que ainda pretendem que tudo continue escondido. Melhor não.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Manobras delicadas podem ser feitas neste momento, aquelas que você achou arriscadas demais em outros tempos, mas que agora se apresentam como perspectivas que sua alma pode digerir sem dificuldade. Em frente.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
É oportuno selecionar direito as pessoas com que você anda e que se acostumou a ter como referência, porque elas exercem uma influência enorme nas suas decisões. Como agora é um tempo decisivo, a natureza das pessoas importa.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Tome para si a responsabilidade de fazer dar certo o que pretende, porque ainda que para isso certas pessoas deveriam cumprir suas partes, depender delas só fará você perder tempo. Assuma a responsabilidade e ponto final.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Com tanta coisa envolvida nesta parte do caminho, e com tão pouca ajuda da parte das pessoas, sua alma se encontra no momento em que a impaciência parece ditar as regras, e não é que, no fim, é ela que resolve?
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Há coisas que passam e não deixam rastros, mas para isso você precisa conter o nervosismo que dá contemplar o cenário de ponta-cabeça, justo num momento em que a alma precisaria ter mais sossego. Deixe passar.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
A inevitabilidade de certas conversas pode dar um pouco de medo, mas isso há de ser desconsiderado, porque o medo nem sempre é uma profecia de que algo dará errado. O medo também é a medida da importância da situação.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Obter conforto e segurança não é algo que venha a ser servido em bandeja de prata. Você precisa se erguer e fazer as demandas necessárias e, além disso, tomar todas as iniciativas pertinentes. Em frente.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
A vida não outorga a você muita margem de manobra nesta parte do caminho, porque há coisas que não podem mais ser proteladas nem evitadas. É hora de agarrar o touro à unha e assumir o protagonismo do destino.