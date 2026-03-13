Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 13/03/2026

Nesta sexta (13), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 13/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Os sacrifícios que se tornam necessários neste momento são colossais, mas sem esses seria impossível fazer acontecer o que tem em mente. Pense no futuro a longo prazo, porque de imediato as limitações prevalecem.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
De vez em quando é preciso alçar um pouco a voz, porque de outra forma as pessoas continuariam distraídas e agora não é um momento em que você poderia deixar isso acontecer, já que há tanta coisa em jogo. Em frente.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Seu jogo está aberto e exposto, portanto, é melhor dar continuidade, porque voltar atrás neste momento seria um erro. As condições estão dadas para que você avance tudo que sua coragem suportar. É assim.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Este é um momento em que você, tomando as iniciativas certas, pode transcender muito do que andou limitando seus movimentos. É preciso coragem para isso, e sua alma não carece dessa virtude. É só começar a fazer.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Os riscos são grandes, porém, esta é a hora de você fazer um corte profundo entre o antes e o depois, se livrando de pessoas e circunstâncias que só amarraram suas mãos nos tempos anteriores. Isso é necessário.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Agora é quando as pessoas mostram sua verdadeira cara, ou melhor, é neste momento que você tem clareza suficiente para perceber com quem estava lidando. O encantamento diminui, ao mesmo tempo que aumenta a lucidez.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Ideal seria que houvesse a devida colaboração de todas as pessoas envolvidas em seus projetos e pretensões, porém, o espírito solidário é raro nos dias de hoje, o que é uma pena, porque só assim tudo daria certo.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Nem sempre dá para resolver as coisas com sabedoria, às vezes é preciso enfiar o pé na jaca e pagar o preço que isso representa, porque de um jeito meio atabalhoado as coisas parecem pegar no tranco e andar direito.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Para você se sentir realmente em casa, metaforicamente falando, é preciso que você tenha, anteriormente, identificado quais seriam as pessoas cuja companhia poderia lhe brindar com essa condição. É por aí.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Você precisa colocar sobre a mesa, com a maior clareza possível, as condições que acha essenciais para conseguir dar continuidade aos planos. Talvez as pessoas não gostem, mas faça mesmo assim.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Importante mesmo é que você continue em frente com alegria e leveza. Para isso, é imprescindível tocar nos assuntos mais cabeludos, que deixam a alma nervosa, isto é, os financeiros. Mexa nisso em nome da alegria.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Atuar com coragem não significa que você não sinta o constrangimento do medo em suas vísceras, mas que, a despeito dessa abominável sensação, mesmo assim você segue em frente com o que precisa fazer.