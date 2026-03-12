Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 12/03/2026

Nesta quinta (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 12/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Os disfarces e as máscaras fazem sentido, num mundo que não parece se importar muito com a riqueza da vida interior, que é invisível. Portanto, isso outorga a você o direito de andar por aí com máscaras e disfarces.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Seria melhor que todas as pessoas se entendessem, porque isso beneficiaria o grupo. Porém, as pessoas andam mais egoístas que de costume e, por isso, não alcançam o entendimento do bem grupal. Só pensam nelas.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Mire alto e, por mais que o medo pareça indicar o contrário, aposte todas suas fichas em sua capacidade de fazer acontecer. Tenha em mente que nada acontecerá por si só, é você que precisa fazer acontecer. É assim.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Há coisas possíveis enquanto outras são impossíveis, mas se a sua alma seguir sempre pelo caminho do que seja possível vai morrer de tédio. De vez em quando, como agora, é preciso assumir desafios maiores. Aí sim!
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
O estado de nervosismo é natural, diante de tanta coisa envolvida nesta parte do caminho. Procure aceitar essa condição sem resistência, porque servirá para sua alma ficar em estado de atenção e vigilância. Melhor assim.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
As discordâncias sobre as quais se assentam os conflitos, nesta parte do caminho adotam o ar de serem insuperáveis, porém, sua alma sabe que essa é uma condição temporária, a qual, no entanto, seria melhor respeitar.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Evite terceirizar o que só você faria direito. Ainda que você tenha tanta coisa sob sua responsabilidade que pareceria justo a terceirização das tarefas, nesta parte do caminho evite isso ao máximo. É por aí.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
A impaciência não é muito virtuosa, mas de vez em quando ela é necessária, porque resolve. Não seria sábio de minha parte lhe aconselhar a impaciência, porém, do jeito que as coisas andam, a escolha é sua.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Sentir-se em casa não é algo que seja relativo a um lugar específico. Sentir-se em casa é uma metáfora que a alma procura através da companhia de pessoas que a façam sentir familiaridade e companhia agradável.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Certas conversas se tornaram inevitáveis, e por mais que sua alma fique tensa diante dessa perspectiva, é necessário você aceitar que a inevitabilidade dessas conversas tem suas razões. Tudo para o bem de todos.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Faça todas as manobras que estejam ao seu alcance para consolidar sua posição e, como resultado, sua alma se sentir mais segura e confortável, condições essas essenciais para seguir em frente com alegria.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Os acontecimentos se precipitam e você se vê diante da obrigação de tomar algumas medidas bastante radicais. Tudo isso, inclusive, em curto tempo. Procure manter a cabeça no lugar e fazer tudo com a devida coragem.