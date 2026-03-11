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Como vai ser seu dia

Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 11/03/2026

Confira o que diz a astrologia sobre o horóscopo do dia de todos os signos

Oscar Quiroga

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (11), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 11/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Grandes coisas poderiam ser feitas se você tivesse os recursos disponíveis, mas não é assim que a vida funciona. Em primeiro lugar, entenda que, num dia como hoje, essas grandes coisas podem ser vividas na imaginação.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se de repente tudo começar a parecer perigoso demais e a alma for tomada por um ataque de ansiedade, respire fundo, é tudo ilusão, porque ainda que haja perrengues infinitos para resolver, tudo irá da melhor forma possível.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Num dia como hoje é bastante fácil que as discordâncias habituais se transformem em conflitos hostis. Se você não deseja que isso aconteça, então será melhor adotar uma postura passiva e deixar as pessoas falarem sozinhas.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Arrumar a bagunça é um exercício terapêutico que serve para você também ordenar um pouco os pensamentos, se livrando do entulho que atrapalha a percepção e diminui a clareza. Abra as gavetas e jogue fora o entulho.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Aquilo que você tiver vontade de fazer e que seja importante, há de ser amadurecido neste dia. Em primeiro lugar, para evitar precipitações insanas, e em segundo, o tempo está ao seu favor. Tenha isso em mente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Às vezes, dá vontade de mandar tudo para o inferno, mas considerando que dá essa vontade porque certas pessoas tornam tudo um inferno, melhor você orientar sua mente e coração numa outra direção diferente.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Tantas coisas para pensar e tão pouco tempo para se dedicar a isso. Essa é uma condição que não deve tomar todos os dias da vida. Hoje, por exemplo, mesmo que você tenha compromissos, seria sábio declarar feriado.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As preocupações financeiras merecem descanso, porque está mais do que provado que na hora da ansiedade a alma não toma boas decisões. Por isso, descanse, suas preocupações estarão aí quando tiver saudade delas.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Muitas iniciativas poderiam ser tomadas, mas ainda que essas sejam as melhores possíveis, se forem postas em marcha na hora errada, se tornarão contraproducentes. Hoje não é dia propício para tomar iniciativas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

A quietude é imprescindível num dia como hoje, porém, não espere que essa seja o resultado das circunstâncias ou da influência do meio ambiente, porque por aí será tudo o contrário. Decida a quietude no seu íntimo.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Quando falamos que o mundo anda assim ou assado, é bom se lembrar que o mundo é feito de pessoas e, como você é também uma pessoa, ao falar do mundo, você se refere a todas as pessoas, inclusive você. É assim.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Reserve o dia para fazer planos, mesmo que esses sejam tão mirabolantes que a probabilidade de realização seja próxima ao impossível. Há dias em que a alma precisa ser livre para viajar na maionese.

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