Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 11/03/2026

Nesta quarta (11), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 11/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Grandes coisas poderiam ser feitas se você tivesse os recursos disponíveis, mas não é assim que a vida funciona. Em primeiro lugar, entenda que, num dia como hoje, essas grandes coisas podem ser vividas na imaginação.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Se de repente tudo começar a parecer perigoso demais e a alma for tomada por um ataque de ansiedade, respire fundo, é tudo ilusão, porque ainda que haja perrengues infinitos para resolver, tudo irá da melhor forma possível.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Num dia como hoje é bastante fácil que as discordâncias habituais se transformem em conflitos hostis. Se você não deseja que isso aconteça, então será melhor adotar uma postura passiva e deixar as pessoas falarem sozinhas.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Arrumar a bagunça é um exercício terapêutico que serve para você também ordenar um pouco os pensamentos, se livrando do entulho que atrapalha a percepção e diminui a clareza. Abra as gavetas e jogue fora o entulho.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Aquilo que você tiver vontade de fazer e que seja importante, há de ser amadurecido neste dia. Em primeiro lugar, para evitar precipitações insanas, e em segundo, o tempo está ao seu favor. Tenha isso em mente.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Às vezes, dá vontade de mandar tudo para o inferno, mas considerando que dá essa vontade porque certas pessoas tornam tudo um inferno, melhor você orientar sua mente e coração numa outra direção diferente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Tantas coisas para pensar e tão pouco tempo para se dedicar a isso. Essa é uma condição que não deve tomar todos os dias da vida. Hoje, por exemplo, mesmo que você tenha compromissos, seria sábio declarar feriado.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
As preocupações financeiras merecem descanso, porque está mais do que provado que na hora da ansiedade a alma não toma boas decisões. Por isso, descanse, suas preocupações estarão aí quando tiver saudade delas.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Muitas iniciativas poderiam ser tomadas, mas ainda que essas sejam as melhores possíveis, se forem postas em marcha na hora errada, se tornarão contraproducentes. Hoje não é dia propício para tomar iniciativas.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
A quietude é imprescindível num dia como hoje, porém, não espere que essa seja o resultado das circunstâncias ou da influência do meio ambiente, porque por aí será tudo o contrário. Decida a quietude no seu íntimo.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Quando falamos que o mundo anda assim ou assado, é bom se lembrar que o mundo é feito de pessoas e, como você é também uma pessoa, ao falar do mundo, você se refere a todas as pessoas, inclusive você. É assim.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Reserve o dia para fazer planos, mesmo que esses sejam tão mirabolantes que a probabilidade de realização seja próxima ao impossível. Há dias em que a alma precisa ser livre para viajar na maionese.