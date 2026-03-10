Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 10/03/2026

Nesta terça (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Caberá a você congregar as pessoas que sejam úteis para seus planos, tendo em mente que, muito provavelmente, elas não se movimentem nessa direção e que, por isso, será necessário criar alguma estratégia nesse sentido.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Aquilo que pareça fácil demais é porque realmente seria fácil demais para você acreditar. Evite enganos só porque sua alma tenha vontade de se livrar de assuntos o mais rapidamente possível. Caminho enganoso.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Agora dá para perceber com mais clareza o rumo das coisas, mas essa clareza não deve durar muito, portanto, ou você anota tudo que percebe, ou se dedica hoje exclusivamente a fazer tudo que seja percebido.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Aceite os riscos e continue em frente, porque você perceberá que, enquanto não houver ação, os riscos parecem insuperáveis, mas quando você inicia a operação, as coisas se resolvem com mais facilidade do que o imaginado.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
É agora que as coisas adquirem seu momento de dinamismo, e você verá que aquilo que estava emperrado há muito tempo, parece se movimentar como que por efeito de alguma estranha magia. A magia é tudo que você investiu.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
A complexidade do momento não há de ser desvalorizada, como se tudo fosse fácil e sob controle. O mundo, que é feito de pessoas, anda sobressaltado e pode mudar de rumo a qualquer momento. Tenha isso em mente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Algumas pessoas ajudam, com certeza, o que é raro neste mundo louco em que existimos, porém, é assim mesmo. Sem muito alarde, há mãos amigas que contribuem ao seu bem-estar. Valorize essa condição, porque é rara.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Esclareça bem seus movimentos, para que as pessoas entendam direito o que você pretende, porque se você ficar fazendo mistério sobre o que, talvez, nem precisaria, haverá desconfiança e isso atrapalhará tudo. Melhor não.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Esses assuntos difíceis que você tem evitado, não vão se solucionar por si sós, mas tampouco seria o caso de sair atropelando tudo agora. Faça alguns acenos para dar início às coisas, sem grande alarde.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Procure fazer aquilo que seja necessário para garantir conforto e segurança, de modo que sua alma se sinta mais à vontade com tudo que precisa empreender nos próximos tempos. Está tudo certo num mundo incerto.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Pequenos movimentos, em nome de ir aliviando o peso que se acumulou nos últimos tempos, serão mais eficientes do que você continuar esperando por uma grande tacada que resolva tudo. De pouco em pouco é melhor.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Você precisa fazer algumas manobras bastante complexas para consolidar sua posição financeira, e agora é o momento propício para ir em frente com essas, a despeito de todo o medo que carcome suas entranhas. Não importa.