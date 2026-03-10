Horóscopo

Como vai ser seu dia

Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 10/03/2026

Confira o que diz a astrologia sobre o horóscopo do dia de todos os signos

Oscar Quiroga

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Caberá a você congregar as pessoas que sejam úteis para seus planos, tendo em mente que, muito provavelmente, elas não se movimentem nessa direção e que, por isso, será necessário criar alguma estratégia nesse sentido.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Aquilo que pareça fácil demais é porque realmente seria fácil demais para você acreditar. Evite enganos só porque sua alma tenha vontade de se livrar de assuntos o mais rapidamente possível. Caminho enganoso.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Agora dá para perceber com mais clareza o rumo das coisas, mas essa clareza não deve durar muito, portanto, ou você anota tudo que percebe, ou se dedica hoje exclusivamente a fazer tudo que seja percebido.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Aceite os riscos e continue em frente, porque você perceberá que, enquanto não houver ação, os riscos parecem insuperáveis, mas quando você inicia a operação, as coisas se resolvem com mais facilidade do que o imaginado.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

É agora que as coisas adquirem seu momento de dinamismo, e você verá que aquilo que estava emperrado há muito tempo, parece se movimentar como que por efeito de alguma estranha magia. A magia é tudo que você investiu.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

A complexidade do momento não há de ser desvalorizada, como se tudo fosse fácil e sob controle. O mundo, que é feito de pessoas, anda sobressaltado e pode mudar de rumo a qualquer momento. Tenha isso em mente.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Algumas pessoas ajudam, com certeza, o que é raro neste mundo louco em que existimos, porém, é assim mesmo. Sem muito alarde, há mãos amigas que contribuem ao seu bem-estar. Valorize essa condição, porque é rara.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Esclareça bem seus movimentos, para que as pessoas entendam direito o que você pretende, porque se você ficar fazendo mistério sobre o que, talvez, nem precisaria, haverá desconfiança e isso atrapalhará tudo. Melhor não.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Esses assuntos difíceis que você tem evitado, não vão se solucionar por si sós, mas tampouco seria o caso de sair atropelando tudo agora. Faça alguns acenos para dar início às coisas, sem grande alarde.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Procure fazer aquilo que seja necessário para garantir conforto e segurança, de modo que sua alma se sinta mais à vontade com tudo que precisa empreender nos próximos tempos. Está tudo certo num mundo incerto.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Pequenos movimentos, em nome de ir aliviando o peso que se acumulou nos últimos tempos, serão mais eficientes do que você continuar esperando por uma grande tacada que resolva tudo. De pouco em pouco é melhor.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Você precisa fazer algumas manobras bastante complexas para consolidar sua posição financeira, e agora é o momento propício para ir em frente com essas, a despeito de todo o medo que carcome suas entranhas. Não importa.

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