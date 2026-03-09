Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 09/03/2026

Nesta segunda (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 09/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Tantos sentimentos na alma que ainda não podem se expressar abertamente! Entretanto, você encontrará uma maneira de se expressar sem que as pessoas saibam exatamente o que e para quem essa expressão acontece.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Os gestos ásperos e hostis não hão de amedrontar sua alma, são efeitos colaterais do desespero que as pessoas andam experimentando e, ao mesmo tempo, detestam expressar essa vulnerabilidade, portanto, ficam agressivas.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Puxe a sardinha para seu lado em assuntos financeiros, este é um momento em que sua alma pode consolidar uma posição mais firme nesse sentido e, ao mesmo, tempo beneficiar as pessoas com que se relaciona também.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
O incentivo para você seguir em frente não virá de ninguém, sua própria alma entenderá que está tudo certo, mesmo no meio de um montão de circunstâncias erradas. Abra sua mente a um novo horizonte de realizações.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Os bons sentimentos que circulam pela sua alma hão de ser expressos para as pessoas certas, porque do jeito que anda o mundo, se você expressar bem-estar quando anda todo mundo desesperado, isso seria contraproducente.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Bons contatos estão sendo feitos, que podem não dar resultados imediatos, mas que, com certeza, abrirão portas que servirão para a realização de seus planos. A vida social é imprescindível nesta parte do caminho.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
O que você quiser há de ser feito por você, porque se ficar esperando que a vida resolva, essa atitude seria ingênua nesta parte do caminho. A vida faz acontecer, sim, mas é através de suas mãos que faz acontecer.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Os ingredientes necessários para o que você pretende estão todos disponíveis, mas a mistura desses depende das manobras que você fizer e da astúcia com que você se movimentar, para que o resultado seja benéfico.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Há sentimentos que é propício expressar enquanto outros seria sábio continuar mantendo sob um manto de discrição, porque se forem expressos muito provavelmente seria o início de conflitos, agora inúteis. Melhor não.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
O bom trato entre as pessoas ajuda muito em todos os sentidos, porque faz com que elas se tornem mais receptivas aos seus pedidos e demandas, tanto quanto elas também se sentirão mais à vontade com tudo.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Foque sua atenção na administração dos recursos materiais, porque com as coisas mais ou menos organizadas, você verá que não há escassez, e mesmo não havendo abundância, pelo menos nada lhe faltará. É assim.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Nunca se convença desse cliché que se fala sobre seu signo, de que é vulnerável e coisa e tal. Seu signo é poder, esse é o convencimento que você deve adotar a seu respeito. O que você quiser, você pode agarrar. Em frente.