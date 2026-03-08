Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 08/03/2026

Neste domingo (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 08/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
É oportuno agir de acordo à natureza dos acontecimentos, porque não se pode continuar atuando como se nada novo tivesse ocorrido. As coisas estão de ponta-cabeça e sua alma precisa atuar de acordo ao cenário.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Muitas coisas precisam ser repensadas antes de dar continuidade, porque o cenário atual é totalmente diferente do que era esperado. Procure manter a cabeça no lugar e o coração sereno, porque assim tudo dará certo.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Salta à vista o quanto as pessoas andam precisando de orientação, mas também o quanto elas não percebem essa necessidade. O resultado é que provocam distorções tendo a certeza de que não fazem nada além do necessário.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Faça o possível e tente também fazer o impossível para colocar em marcha tudo aquilo que representa seu futuro concreto. Evite, nesta parte do caminho, se enredar demais em sonhos que parecem mais com fantasias.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Se você observar a arquitetura de seus próprios pensamentos, perceberá que, ao longo dos meses passados, se operou uma mudança enorme. Aquilo que você dava por garantido, não é mais, e novas perspectivas se abriram.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Vale mais a pena você se arriscar um pouco além do habitual do que continuar tentando se manter dentro do terreno seguro, porque conhecido. Agora é oportuno você assumir mais riscos do que o habitual. Em frente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Esse mundo louco provoca ansiedade e todo tipo de distorções psíquicas, porém, logo mais as pessoas despertarão para uma realidade que sempre esteve ao alcance, mas que foi negligenciada. O poder de transformar.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Esses assuntos que você está começando mostrarão as facilidades de imediato, mas é preciso não se iludir com que o caminho inteiro será assim. Logo mais se mostrarão também as complexidades envolvidas.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
É propício você se envolver nalgum novo empreendimento, que não precisa ser fabuloso, apenas prático, que ofereça resultados perceptíveis. Começar algo significará uma renovação maior do que a imaginada.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Finalize tudo que estiver ao seu alcance, para não carregar o peso do passado ao novo ciclo que está começando. Este é o momento em que sua alma precisa fazer um corte que separe o passado do futuro. É assim.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
É preciso utilizar o discernimento para selecionar direito tudo que é conversado, porque grande parte do que parecem ser propostas para o futuro não passa de fumaça que se dispersará rapidamente, sem deixar rastros.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Quanto mais a longo prazo sua alma se projetar ao futuro, mais fácil será compreender as circunstâncias atuais. Você está no início de um longo e sinuoso caminho, que dará frutos deliciosos, se trilhado com sabedoria.