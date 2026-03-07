Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 07/03/2026

Neste sábado (07), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 07/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Nesse mundo que parece ter enlouquecido de vez não é muito saudável se apresentar de forma cordata, porque isso chocaria e provocaria resistências. No jogo da loucura do mundo, também vale cometer loucuras.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Dar certo ou dar errado são expectativas que, a esta altura do jogo, só provocam ansiedade. Portanto, é melhor se dedicar a andar pelo caminho com a maior qualidade possível, desfrutando da vista e dos acontecimentos.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
As pessoas certas estão em falta, mas como sua alma precisa, nesta parte do caminho, articular alianças para haver mais colaboração, isso terá de ser feito com as pessoas meio tortas que se encontram disponíveis.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
É difícil discernir a diferença entre sonhos e fantasias, mas há uma oportunidade em andamento para o fazer na prática. Procure se dedicar ao que estiver ao seu alcance, mesmo que em nome das supostas fantasias.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Sua alma acompanha o espírito dos tempos e, por isso, grandes mudanças na sua visão de mundo se operaram aos poucos nos meses anteriores, e a partir de agora começa a se assentar outra realidade em você.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Diante dos acontecimentos, não vale mais a pena seguir os planos que tinha desenhado. Agora é importante romper com o que vinha tentando fazer e se lançar a uma aventura que envolva mais riscos, e mais recompensas.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Você contempla o que anda acontecendo às pessoas e teme que também aconteça a você, porém, são histórias diferentes, e isso é algo que há de ser tido em conta. Continue em frente, nesse mundo louco você há de prosperar.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
As potencialidades que você enxerga em tudo que acontece na atualidade precisam ser passadas por uma peneira fina, para você não se comprometer com assuntos que, depois, seriam percebidos como perda de tempo.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Os novos começos renovam o ânimo, porque mesmo que não sejam grandes coisas, ainda assim a alma se sente jovem novamente. Isso há de servir para melhorar a natureza de seus relacionamentos também. Muito apropriado.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Ao mesmo tempo que os acontecimentos atuais desenham o fim de um grande ciclo de sua vida, também apontam para o início de novas aventuras que servirão para sua alma amadurecer e se tornar mais dona de si mesma.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Muitas das coisas que são conversadas parecem estimular sua alma, porém, precisam ser revistas e repensadas, porque a grande maioria são fumaça apenas, e se desvanecerão por falta de apoio na realidade concreta.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Pense a longo prazo para conseguir aceitar os sacrifícios imediatos que se tornaram necessários, tendo em vista os objetivos maiores que sua alma anseia realizar, mas que precisam de muito tempo para desenvolver.