Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 05/03/2026

Nesta quinta (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 05/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
É difícil saber quais seriam as causas verdadeiras de tudo que lhe acontece na atualidade, mas isso é irrelevante, porque mesmo que sua alma soubesse as causas, isso não agregaria nada ao cenário. Andar a cegas um pouco.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Nem sempre é você que deve dar as cartas, às vezes o cenário é mais propício para outras pessoas determinarem o que deva ser feito, e nesse caso cabe a você aceitar as ordens, mesmo que essa não seja sua preferência.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
É tudo muito complexo, mas é por isso que você nasce com inteligência desenvolvida, a qual seria inútil se você existisse num cenário simplório. Possuir inteligência significa ter de resolver complexidades.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Agora é sua vez de intervir nos acontecimentos puxando a sardinha para seu lado, e mesmo que isso seja visto pelas pessoas como uma atitude egoísta, não é hora de se importar, mas de continuar lutando pelo que é seu.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Faça tudo que estiver ao seu alcance em relação aos assuntos que considerar mais difíceis, porque nesta parte do caminho haverá um pouco mais de facilidade nesse sentido, ainda que os avanços sejam pequenos. Não importa.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Agora será necessário confiar nas pessoas com que precisa lidar, porque ainda que isso seja difícil para você, se a desconfiança marcar o ritmo tudo vai ser muito mais complicado. Deposite um voto de confiança.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Procure enfrentar agora tudo que andou evitando, porque nesta parte do caminho se torna oportuno colocar as mãos naquilo que, até agora, parecia impossível de resolver. Tudo pode ser diferente e melhor neste momento.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
O jeito agora é dividir território e autoridade com outras pessoas, mas não com quaisquer umas, só com aquelas com que você conseguir chegar a um entendimento que seja benéfico para todas as partes.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Há questões que são difíceis e dão muito trabalho, por isso a alma as encara com enfado. Porém, seria sábio de sua parte transcender o enfado e se dedicar a elas com atenção e carinho, para se livrar em definitivo.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Para que tudo entre no trilho e sua alma se sinta confortada por viver no cenário atual, é imprescindível que você se aproxime às pessoas que oferecem ajuda, mesmo que a ajuda oferecida não seja desinteressada.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Há etapas que não podem ser deixadas de lado, porque comprometeriam todo o resultado que sua alma procura. Portanto, faça tudo com método, aceitando o tempo envolvido, que não é pouco, até o final.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Para dar a volta por cima nesta parte do caminho é imprescindível que você atue com muito atrevimento, como se não houvesse amanhã. Este não é um momento como qualquer outro, este é um momento de definições enormes.