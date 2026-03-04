Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 04/03/2026

Nesta quarta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
As determinações essenciais de tudo que anda acontecendo fogem ao seu entendimento, porém, isso não há de durar muito mais tempo. Logo mais você perceberá com clareza as verdadeiras causas de tudo que acontece.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Estar no comando será sempre melhor para você, só que nem sempre isso é possível, há horas, como agora, em que o melhor a fazer é aceitar as determinações que outras pessoas colocam sobre a mesa, seguindo por essa linha.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
É propício ir ao encontro do destino antes desse vir de encontro ao você. Enquanto você tomar as iniciativas, mesmo que sejam erradas, você alivia o peso das situações que precisam ser experimentadas. Em frente.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Chega uma hora que não dá mais para ficar jogando para a plateia continuar gostando de você. Nessa hora, você precisa puxar a sardinha para seu lado e não se importar com as críticas, mas seguir em frente. É assim.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Há horas em que é preferível fazer avanços pequenos, mas representativos de sua força, do que pretender colocar tudo no eixo com uma só tacada. Faça apenas o que estiver ao seu alcance, sem exagerar. É por aí.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Depender de outras pessoas e de certos acontecimentos para que tudo dê certo não é a melhor das perspectivas, porém, sendo essa a realidade, melhor será a aceitar o quanto antes, porque resistir seria contraproducente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Essas complicações que já deram muita dor de cabeça a você podem ser enfrentadas agora com perspectivas de solução, talvez não de forma completa, mas, com certeza, de uma maneira que vai aliviar bastante tudo.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Tenha em mente que você terá de se articular com outras pessoas para atingir seus propósitos, e isso significa dividir território e autoridade, algo que sua alma resistia bastante. Não importa, é o jeito.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Para você se livrar definitivamente dessas questões que dão tanto enfado, porque chatas e densas, este é um momento propício para se dedicar a elas, mas precisa ser feito com atenção e carinho. Só assim se solucionam.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
As coisas se acertam, mas não por si sós, como que por um passe de mágica. Há magia envolvida no acerto das coisas, sim, mas essa é operada através de suas mãos, que obedecem ao seu intelecto e coração. Só assim.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Fazendo tudo dentro da mais estrita ordem, com método e paciência, você obterá resultados que, de outra maneira, resistiriam a acontecer. Continue fazendo o que estiver ao seu alcance, com paciência e carinho.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Apesar das adversidades que parecem ter conspirado para se apresentarem todas ao mesmo tempo, você encontrará, mesmo assim, várias oportunidades de dar a volta por cima, dependendo apenas do seu atrevimento.