Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 02/03/2026

Nesta segunda (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 02/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Em pouco tempo, mas não de imediato, você encontrará o cenário perfeito para colocar sobre a mesa suas demandas. Por enquanto é melhor continuar amadurecendo as ideias e assumindo um personagem que as mascare.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Às vezes é preciso fazer algumas intervenções mais firmes para colocar as pessoas em seus devidos lugares, sem nenhuma arrogância, mas com a alma motivada pela necessidade de que tudo entre no trilho novamente.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Faça tudo que estiver ao seu alcance e um pouco mais ainda, porque nesta parte do caminho você verá que, ao atuar de forma prática, as coisas andam melhor. Você precisa evitar a inércia neste momento, só isso.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Discordar é um direito inalienável, mas argumentar a discordância é uma escolha, tendo em vista que, ao fazer isso, haverá conflitos que, muito provavelmente, não terão solução imediata. As discordâncias são necessárias.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Um pouco mais de atrevimento que o habitual será necessário nesta parte do caminho, porque se você não fizer algo fora da caixa, fora do esperado, as coisas irão degringolando por falta de intervenção. Não queremos isso.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Os ataques que você sofre não hão de ser levados muito a sério, porque ainda que sejam cheios de emoções difíceis de administrar, vão passar e não deixarão rastros se você não cair na tentação de revidar o tempo todo.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
As questões pequenas ganham importância nesta parte do caminho, e vale a pena prestar mais atenção a elas, porque de pequeno em pequeno assunto você acabará chegando aos grandes assuntos que realmente lhe interessam.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Você não precisa entrar de sola na vida de ninguém, nem muito menos atropelar os acontecimentos para garantir sua satisfação. Seja firme, mas ao mesmo tempo atue com delicadeza e cordialidade. Assim será eficiente.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Há assuntos que sua alma não tem mais paciência para tratar e que, coincidentemente, agora se apresentam novamente. É importante os tratar com firmeza, mas também com uma boa dose de diplomacia, garantindo resultados.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
As conversas que precisam acontecer evocam sentimentos que foram engolidos em outras épocas e, por isso, o que era para ser algo libertador acaba se tornando numa fábrica de resmungos e acusações. Melhor não.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Agora consolide sua posição, não é mais necessário você continuar avançando nem gastando tempo com atitudes que demonstrem ao mundo e às pessoas que você é forte. Agora se acomode e aja em nome do conforto.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Apesar de você depender de que as coisas se acertem como que com um passe de mágica, e isso parecer uma ilusão, há certa sabedoria em sua espera, só que a mágica da vida terá de acontecer através de suas próprias mãos.