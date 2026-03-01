Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 01/03/2026

Neste domingo (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 01/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Apesar de que o caminho não está fácil de trilhar, sempre chega uma hora, como a de hoje, em que a vida parece sorrir um pouco mais do que o habitual, e ao alcance da mão acontecem situações que provocam regozijo.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Agora é bom você se aquietar um pouco e retornar à rotina que brinda com bem-estar e alegria, essas coisas pequenas, mas essenciais, que servem para sua alma se sentir em casa em qualquer lugar, em qualquer tempo.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Conversar é preciso, mas selecionar direito o momento e as pessoas muito mais preciso ainda. Procure não dar informação a quem não a merece e nem tampouco atropelar os acontecimentos só para expor suas ideias.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Importar-se com seus interesses e se focar neles não é necessariamente um exercício egoísta, há questões essenciais que precisam ser administradas e ninguém mais, além de você, as pode administrar.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
É oportuno você fazer algumas intervenções firmes para que nada saia do trilho desejado, porque, como é habitual, sempre há pessoas por aí espalhando a brasa do fogo que você se empenha para manter aceso. Em frente.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Em muitos momentos da vida, todo ser humano decente se vê diante da perspectiva de ter de fazer muitas coisas que não são do seu apreço, mas que são necessárias. É sábio aceitar essa condição e seguir em frente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Nem todas as pessoas com que você deve tratar agora são de seu apreço, mas isso não há de se tornar justificativa para que você evite os eventos sociais que reúnem as pessoas necessárias aos interesses em andamento.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Evite se esconder neste dia, ao contrário, faça o possível para se expor e verificar os resultados da exposição, porque muito provavelmente surgirão oportunidades que de outra maneira ficariam invisíveis.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
A excitação que dá ao pressentir novas aventuras é incomparável, mas é impossível a sentir todos os dias e a toda hora, mesmo com você tendo nascido neste signo. Portanto, aproveite quando acontece.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Há pessoas que são mais receptivas aos seus pedidos enquanto há outras que são resistentes. Como o momento é bastante adequado para fazer pedidos, escolha as pessoas mais resistentes. Os resultados serão melhores.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
A rotina não tem nada de espetacular, mas é a base de tudo o mais que você deseja conquistar. Sem uma rotina minimamente bem organizada, você perde um precioso tempo e além disso enfraquece sua saúde.