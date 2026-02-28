Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 28/02/2026

Neste sábado (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Agora é tempo de divertimento, sem atropelar ninguém, apenas para desfrutar de tudo que de maravilhoso, belo e bom a vida oferece, e que não é pouco. Ao contrário, as opções são múltiplas e ao alcance de sua mão.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Aquilo que é mais próximo e familiar a você é o que precisa de mais atenção, tendo em mente que são essas as questões que a alma normalmente dá por garantidas e, por isso, não lhes presta tanta atenção. É por aí.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A natureza das informações que você pretende divulgar são importantes, porém, mais importante ainda é você escolher direito a audiência e também o momento da exposição. Dessa forma, nada pode dar errado.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Cuide dos seus interesses pessoalmente, agora é melhor evitar a terceirização desse cuidado, porque ninguém, além de você, saberia fazer direito o que precisa ser feito. Assuma pessoalmente esse cuidado, pelo menos agora.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
É um momento de definições, mas se você não encontrar a oportunidade objetiva de fazer alguma intervenção firme, pelo menos faça isso na sua vida interior, definindo com lucidez o objetivo que quer atingir.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
De vez em quando a vida pesa na alma como se fosse um fardo impossível de aguentar, e nessa hora é valioso ter presença de espírito para se lembrar de que essa sensação é temporária, e vai passar, sem deixar rastros.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Socializar é preciso, inclusive com as pessoas que não lhe são especialmente simpáticas, porque nesta parte do caminho não há condições de fazer essa seleção emocional, mas há perspectivas de construir interesses.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Projete sua imagem ao público, este é um momento propício à exposição. Faça isso, mesmo que não tenha muita vontade, porque da exposição maior surgirão oportunidades que, de outra maneira, ficariam invisíveis.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Aproveite quando acontece a oportunidade de você se entusiasmar com novas perspectivas reais e consistentes, porque é certo que não é possível isso acontecer a toda hora. A maior parte do tempo é rotina.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
O momento requer uma série de sacrifícios de sua parte, alguns que provavelmente não sejam de sua preferência, mas nesta parte do caminho não se trata de você gostar do que tiver de fazer, mas de o fazer.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Se você tiver algum pedido para fazer, encontrará hoje maior receptividade do que a habitual. Por isso, seria interessante você aproveitar o momento para fazer pedidos àquelas pessoas que são mais resistentes.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Continue fazendo o que está ao seu alcance para manter tudo funcionando da melhor maneira possível, especialmente no que diz respeito à rotina, que não tem nada de espetacular, mas é a base de tudo o mais em sua vida.