Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 27/02/2026

Nesta sexta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 27/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Responda às ameaças com firmeza, porém, evitando confrontos desnecessários, apenas confirmando que você reconhece aquilo que é de seu merecimento, sem dar nenhum sinal de que fará concessões nesse sentido.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
É preciso fazer alguns malabarismos, não apenas para se livrar dos obstáculos, como também acelerar o curso de tudo que conduz à realização de suas pretensões. Muna-se de boa vontade e pense fora da caixa.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Aquilo que você tem em mente ainda precisa de mais amadurecimento, interior e exterior, portanto, nesta parte do caminho é imprescindível você se conter para evitar precipitações que provocariam atrasos.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
As pessoas não são mais as mesmas de sempre, da mesma forma com que você também não pode se considerar a repetição do seu passado, porque depois de todos os acontecimentos significativos houve mudanças substanciais.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
As manobras arriscadas que certas pessoas fazem parecem temerárias, porém, se mostrarão eficientes, não exclusivamente para elas, porque também servirão de prova e motivação para tudo que você pretende fazer. Em frente.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Os obstáculos e limitações são evidentes, não para constranger sua alma, mas para que você invista toda sua inteligência em os driblar da melhor maneira possível. Não se trata de confronto, mas de drible. Clareza.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Apesar de sua aversão pelos riscos, nesta parte do caminho esses são inevitáveis, tendo em mente que você queira mesmo avançar em seus projetos de vida, sejam esses de natureza pessoal ou profissional. Assuma riscos.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
A natureza dos relacionamentos significativos de sua vida está em processo de transformação, tendo em vista que nenhuma das pessoas envolvidas, inclusive você, são as mesmas de antes. Tudo requer adaptação.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
É nos detalhes que se faz a diferença, para o bem ou para o mal. Agora é o tempo perfeito para sua alma prestar mais atenção às pequenas coisas que comportam a rotina, essas que normalmente são negligenciadas.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Muito provavelmente todo o planejamento que você tinha feito terá de ser mudado, se adaptando às circunstâncias e às oscilações de humor de algumas pessoas das quais você depende para que tudo continue em marcha.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
A vontade de chutar o balde continua em alta e, por isso, é fácil se irritar com questões que, de outra maneira e em tempos diferentes, passariam despercebidas. Isso vai passar, com certeza, sem problemas.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Tenha em mente que por mais que os constrangimentos tenham durado muito tempo e que sua alma tenha se acostumado a esses, mesmo assim não são eternos, e chega uma hora que terminam, de um jeito ou de outro. É assim.