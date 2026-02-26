Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 26/02/2026

Nesta quinta (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Procure não levar muito a sério esses murmúrios que chegam aos seus ouvidos, com potencial de atrapalhar bastante seus planos, porque no fim das contas, nada disso vai acontecer e tudo não passará de fofoca. Em frente.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Como o mundo anda de ponta-cabeça e esse nada mais é do que as pessoas que o compõem, não é de admirar que você experimente tantas contrariedades no trato com as pessoas de seu interesse. Confie, tudo se resolve.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Agora, que sua alma está mais exposta do que o habitual e as pessoas dependem de suas decisões, é quando se torna mais pesado o fardo que você carrega. Na hora de colocar as decisões sobre a mesa acontece o alívio.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
É possível que haja erros de comunicação, mas nem sequer isso há de ser tomado como justificativa para os abusos que as pessoas cometem, levantando seu santo nome em assuntos para os quais você não se dispôs.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Alguns assuntos que pareciam bem amarrados mostram agora as pontas que ficaram soltas, e apesar de que a situação dá nos nervos, vai servir para você construir um domínio mais consistente. Males que vêm por bem, como sempre.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Os ajustes de contas se mostram mais difíceis do que você imaginava, porém, vale a pena continuar em frente, porque logo mais o cenário vai desanuviar e seus projetos deslancharão com relativa facilidade.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Aquilo que parecia que ia decolar e se tornar protagonista do momento, agora sofre demoras e contratempos, sinalizando que a situação não era tão interessante quanto parecia no início. Cenas dos próximos capítulos.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Talvez não seja oportuno, neste momento, você se movimentar com a alma orientada pela satisfação dos desejos, mas, ao contrário, permitir que as necessidades sejam supridas, mesmo que não seja esse seu desejo.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Aquilo que andava bem pode desandar um pouco, mas isso não há de se converter num drama, porque é algo passageiro. Portanto, mantenha sua confiança em que tudo continua correndo da melhor forma possível.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
É bastante normal que os desejos e as necessidades não convirjam, mas é justamente aí que a alma deve intervir com seu livre arbítrio, para decidir a que dar mais atenção, se aos desejos ou às necessidades.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Por mais que os avanços financeiros sejam menores do que os pretendidos, ainda assim servirão para sua alma se sentir mais segura e confortável lidando com os assuntos financeiros, que tanta dor de cabeça provocam.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Nada nem ninguém pode obrigar você a usar o discernimento, isso é algo que você precisa decidir interiormente, diante do cenário que desorienta pelo excesso de estímulos e alternativas. A decisão é toda sua.