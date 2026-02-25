Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 25/02/2026

Nesta quarta (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 25/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Essas fofocas que as pessoas fazem circular inadvertidamente, porque elas pensam que não fazem nada além de comentar, criam bastante peso e contratempo mas, felizmente, não chegarão a produzir nenhum grande mal.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Confie em que tudo se resolve, a despeito de que as pessoas com que precisa tratar agora estejam dando mais trabalho que de costume. Tenha em mente que elas devam estar passando por situações bem desafiadoras.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
O alívio que sua alma anseia deverá acontecer na hora em que você colocar suas decisões sobre a mesa, porque mesmo que essas definições não sejam perfeitas, pelo menos servirão para sua alma sentir alívio.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
A informalidade parece boa, porque deixa todas as pessoas mais à vontade, mas é sobre essa condição que acontecem abusos também, com pessoas usando seu nome para fazer coisas que você não autorizou. Melhor não.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Há males que vêm por bem, e que não são tão maus assim. Diante dos contratempos que se apresentam, em vez de você reagir com nervosismo, contenha seus impulsos e aproveite a situação para obter mais domínio e protagonismo.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
As pessoas se contradizem e voltam atrás nas decisões que, anteriormente, teriam sido benéficas para você. Isso não vai durar muito nem tampouco provocar grandes contratempos. Tudo vai se solucionar bastante bem.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Os perrengues que você enfrenta agora são pontuais e passageiros, por isso, não merecem nenhum drama, pois, mesmo que toquem em nervos de sua alma e provoquem reações atípicas, entrar com tudo seria contraproducente.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Quando sua alma se deliciar novamente com a ideia de que seria ótimo ser totalmente livre de quaisquer amarras, reveja esse pensamento, porque é através dos compromissos que as melhores coisas acontecem.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Tudo continua andando da melhor maneira possível, porém, eventualmente as coisas podem sofrer alguns contratempos e enfrentar adversidades. Se a sua alma não fizer drama por isso, vai passar sem deixar rastros.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Vale a pena repensar sua postura em relação aos compromissos ineludíveis, mas que sua alma não quer aceitar, porque contrariam aquilo que pareceria mais desejável. Os desejos e as necessidades nem sempre convergem.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
É importante que você continue manobrando para garantir mais conforto e segurança no âmbito financeiro, porque mesmo que os avanços sejam menores do que os pretendidos, ainda assim serão avanços substanciais.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
A partir de agora é propício usar o discernimento para selecionar direito de que maneira você vai usar o tempo disponível. É verdade que o cenário é desorientador pelo excesso de opções, mas melhora usando o discernimento.