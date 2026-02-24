Horóscopo

Como vai ser seu dia

Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/02/2026

Confira o que diz a astrologia sobre o horóscopo do dia de todos os signos

Oscar Quiroga

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Aqueles assuntos que realmente importam, mas que raramente são colocados sobre a mesa, precisam ser tratados com urgência, porque os protelar significaria complicar demais o cenário. Certeza é que você não quer isso.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Os relacionamentos que giram em torno de interesses são necessariamente instáveis, porque as pessoas não se sentem motivadas a sustentar os laços, se por essas coisas da vida os interesses não dão certo.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Puxe um pouco mais a sardinha para seu lado, porque nesta parte do caminho vale a pena você ser um pouco mais egoísta que o habitual, já que se você não defende seus interesses, as pessoas os atropelarão. Certeza.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O conhecimento liberta, mas antes disso é capaz de produzir tormentas emocionais bastante acentuadas, que deixam marcas indeléveis na alma. Esse é o preço da libertação, que parece alto, mas que vale a pena pagar.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Algumas pessoas ajudam enquanto outras atrapalham, e todas elas estão juntas e misturadas no mesmo cenário, requerendo muito discernimento de sua parte para serem selecionadas. Este é o momento ideal para isso.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As conexões sociais precisam ser revisitadas, porque sua alma anda achando que está tudo sobre suas costas, quando na verdade o peso poderia ser dividido e, assim, todo mundo sairia beneficiado. Em frente com isso.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Sempre haverá uma luz que oriente sua alma a tomar as iniciativas necessárias, não apenas para superar problemas, que infelizmente existem, como também os transcender com a motivação de se lançar à aventura.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Faça seu jogo, mas seja ciente de que não há garantia de esse ser totalmente bem-sucedido, porque há fatores que só virão à tona enquanto o seu jogo estiver em andamento. Por isso, se prepare para tudo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Há pessoas que podem ajudar e estão bem dispostas para isso, mas se você não pedir essa ajuda, elas continuarão pensando que você não precisa dessa ajuda. É importante saber expressar a fragilidade que a alma sente.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Faça em primeiro lugar tudo que seja relativo aos compromissos assumidos e você verá que sobrará tempo suficiente para se dedicar a outras coisas que, a princípio, sua alma acharia mais importantes.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

É oportuno você se apropriar de tudo e de todos que considerar necessário para seus planos, porém, é importante você fazer isso ciente de que não há garantia de absolutamente nada, mas são apostas que você deve fazer.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Essa vontade louca de chutar o balde e mandar tudo para os ares pode até ser legítima e cheia de bons argumentos, mas não vai se concretizar, porque o alívio que ofereceria seria fugaz, e os problemas continuariam.

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