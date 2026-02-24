Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/02/2026

Nesta terça (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Aqueles assuntos que realmente importam, mas que raramente são colocados sobre a mesa, precisam ser tratados com urgência, porque os protelar significaria complicar demais o cenário. Certeza é que você não quer isso.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Os relacionamentos que giram em torno de interesses são necessariamente instáveis, porque as pessoas não se sentem motivadas a sustentar os laços, se por essas coisas da vida os interesses não dão certo.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Puxe um pouco mais a sardinha para seu lado, porque nesta parte do caminho vale a pena você ser um pouco mais egoísta que o habitual, já que se você não defende seus interesses, as pessoas os atropelarão. Certeza.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
O conhecimento liberta, mas antes disso é capaz de produzir tormentas emocionais bastante acentuadas, que deixam marcas indeléveis na alma. Esse é o preço da libertação, que parece alto, mas que vale a pena pagar.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Algumas pessoas ajudam enquanto outras atrapalham, e todas elas estão juntas e misturadas no mesmo cenário, requerendo muito discernimento de sua parte para serem selecionadas. Este é o momento ideal para isso.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
As conexões sociais precisam ser revisitadas, porque sua alma anda achando que está tudo sobre suas costas, quando na verdade o peso poderia ser dividido e, assim, todo mundo sairia beneficiado. Em frente com isso.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Sempre haverá uma luz que oriente sua alma a tomar as iniciativas necessárias, não apenas para superar problemas, que infelizmente existem, como também os transcender com a motivação de se lançar à aventura.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Faça seu jogo, mas seja ciente de que não há garantia de esse ser totalmente bem-sucedido, porque há fatores que só virão à tona enquanto o seu jogo estiver em andamento. Por isso, se prepare para tudo.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Há pessoas que podem ajudar e estão bem dispostas para isso, mas se você não pedir essa ajuda, elas continuarão pensando que você não precisa dessa ajuda. É importante saber expressar a fragilidade que a alma sente.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Faça em primeiro lugar tudo que seja relativo aos compromissos assumidos e você verá que sobrará tempo suficiente para se dedicar a outras coisas que, a princípio, sua alma acharia mais importantes.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
É oportuno você se apropriar de tudo e de todos que considerar necessário para seus planos, porém, é importante você fazer isso ciente de que não há garantia de absolutamente nada, mas são apostas que você deve fazer.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Essa vontade louca de chutar o balde e mandar tudo para os ares pode até ser legítima e cheia de bons argumentos, mas não vai se concretizar, porque o alívio que ofereceria seria fugaz, e os problemas continuariam.