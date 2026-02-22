Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 22/02/2026

Neste domingo (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 22/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Orientar-se pelos sentimentos mais íntimos e viscerais é a melhor pedida para este momento, porque quando você deposita um voto de confiança nessa orientação, você percebe que é tudo mais fácil e definido.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Mantenha a cordialidade no trato com as pessoas, tanto com aquelas que você tem interesse quanto também com as que não representam interesse objetivo algum. A cordialidade é um investimento de retorno assegurado. É assim.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Faça valer suas pretensões e se exponha mais do que o habitual, porque se não for você a dar a cara e defender seus interesses, as pessoas não vão ter mais fé de que suas propostas sejam boas. Defenda seus interesses.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Bons ventos sopram o tempo inteiro, mas quando a mente se encerra nos eventuais ressentimentos que serpenteiam nela, pode aparecer o Arcanjo à sua frente e mesmo assim não ser percebido, ou pior, ser rejeitado.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Nem sempre é possível compreender o que acontece racionalmente, porém, você sempre terá à disposição os sentimentos, que por não passarem pelo sistema lógico conseguem assim sintetizar muito bem o que anda acontecendo.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
As pessoas que você considera importantes para seus projetos estão por aí, disponíveis, mas você precisa tomar as iniciativas necessárias para se aproximar a elas, conversando abertamente sobre seus projetos.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Às vezes é muito difícil e desgastante se manter dentro das normas da correção, porém, essa dificuldade é compensada com os resultados, não apenas imediatos, que podem ser pequenos, mas a longo prazo, que serão enormes.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Agora é um bom momento para você fazer as propostas que tem em mente, mas que até aqui não encontrou um bom momento para as apresentar. Evidentemente, não há garantia de nada, mas pelo menos é um bom momento.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Havendo bons sentimentos e boas intenções, só falta você tomar as iniciativas pertinentes que sejam reflexo dessas condições, porque se não tomar nenhuma atitude, ninguém será obrigado a adivinhar seus sentimentos.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
A boa onda que circula nos relacionamentos há de ser aproveitada por você para fazer os eventuais ajustes de conta que foram deixados de lado no passado. Melhor não acumular ajustes, senão depois ficam tensos.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Com carinho, cuidado e boa vontade, inúmeros aspectos práticos serão resolvidos, mas o contrário há de acontecer se por essas coisas estranhas dos sentimentos sua alma se inclinar à má vontade. Essa atrapalha tudo.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Havendo boa vontade para as pessoas colaborarem entre si, tudo será mais fácil, mas apesar de todo mundo saber disso, mesmo assim essa boa vontade brilha pela ausência porque ninguém obriga ninguém nesse sentido.