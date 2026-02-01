Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 01/02/2026

Neste domingo (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 01/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
O fator humano sempre complicará todas as equações existenciais, porém, há de se aceitar que nem sequer haveria equações existenciais se não houvesse o fator humano. Portanto, aceite as complicações e faça o possível.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Não importa que as coisas não sejam exatamente como você as imaginava, o que importa é que você não se entregue à inércia, com a alma convencida de que já fez tudo que estava ao seu alcance. Ainda pode fazer mais.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Conhecimento que não é manifesto tem pouco valor, porque a riqueza do conhecimento se experimenta na interlocução, da mesma maneira com que você se enriqueceu quando teve contato com o conhecimento que recebeu.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Sem atrevimento acontecerá pouca coisa, muito menos do que sua alma pretende. Portanto, apesar de que o medo continua firme e forte em algum lugar do coração, deixe ele falando sozinho e se lance à aventura da vida.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
As tensões nos relacionamentos não são negativas, apenas indicam que ainda há pontos que precisam ser trabalhados para que as pretensões individuais de todas as partes envolvidas se equilibrem com a necessidade de cooperar.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Permita-se uma dose maior de descontrole do que a habitual, porque anda acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que seria impossível ter tudo sob seu domínio. Não é o caso de controlar, mas de aproveitar. Aí sim!
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Quaisquer pretensões que você tiver, você precisará de boas pessoas para as realizar. Portanto, além de investir tempo em continuar lapidando suas pretensões, é imprescindível se dedicar à sociabilidade também.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
O que fazer? O que sua alma quer ser quando crescer? Ainda que você tenha progredido muito na existência, este é o momento de questionar o caminho trilhado, em nome de se preparar melhor para o futuro.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Nem sempre as pessoas se entendem conversando, porém, aquelas que precisam de experiências mais fortes precisam ser postas à distância nesta parte do caminho, para não atrapalharem as conversas com as que entendem.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Você tem vários trunfos na manga e chegou a hora de começar a usar, porque se continuar acumulando experiências e essas não servirem para você se atrever a experimentar mais, sua alma começará a ficar congestionada.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Você pode fazer o que quiser, agarrar da vida aquilo que for de seu merecimento, pois nada, neste momento, é obstáculo forte o suficiente para deter você. Tudo dependerá, por isso, do tamanho de seu atrevimento.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Do fundo dos mistérios mais exóticos que compõem esse organismo colossal que chamamos de Universo emergem oportunidades. Procure ter a alma lúcida e aberta a mudar de rumo, porque essas oportunidades passam muito rápido.