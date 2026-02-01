Horóscopo

Como vai ser seu dia

Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 01/02/2026

Confira o que diz a astrologia sobre o horóscopo do dia de todos os signos

Oscar Quiroga

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 01/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O fator humano sempre complicará todas as equações existenciais, porém, há de se aceitar que nem sequer haveria equações existenciais se não houvesse o fator humano. Portanto, aceite as complicações e faça o possível.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Não importa que as coisas não sejam exatamente como você as imaginava, o que importa é que você não se entregue à inércia, com a alma convencida de que já fez tudo que estava ao seu alcance. Ainda pode fazer mais.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Conhecimento que não é manifesto tem pouco valor, porque a riqueza do conhecimento se experimenta na interlocução, da mesma maneira com que você se enriqueceu quando teve contato com o conhecimento que recebeu.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Sem atrevimento acontecerá pouca coisa, muito menos do que sua alma pretende. Portanto, apesar de que o medo continua firme e forte em algum lugar do coração, deixe ele falando sozinho e se lance à aventura da vida.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

As tensões nos relacionamentos não são negativas, apenas indicam que ainda há pontos que precisam ser trabalhados para que as pretensões individuais de todas as partes envolvidas se equilibrem com a necessidade de cooperar.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Permita-se uma dose maior de descontrole do que a habitual, porque anda acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que seria impossível ter tudo sob seu domínio. Não é o caso de controlar, mas de aproveitar. Aí sim!

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Quaisquer pretensões que você tiver, você precisará de boas pessoas para as realizar. Portanto, além de investir tempo em continuar lapidando suas pretensões, é imprescindível se dedicar à sociabilidade também.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

O que fazer? O que sua alma quer ser quando crescer? Ainda que você tenha progredido muito na existência, este é o momento de questionar o caminho trilhado, em nome de se preparar melhor para o futuro.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Nem sempre as pessoas se entendem conversando, porém, aquelas que precisam de experiências mais fortes precisam ser postas à distância nesta parte do caminho, para não atrapalharem as conversas com as que entendem.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Você tem vários trunfos na manga e chegou a hora de começar a usar, porque se continuar acumulando experiências e essas não servirem para você se atrever a experimentar mais, sua alma começará a ficar congestionada.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Você pode fazer o que quiser, agarrar da vida aquilo que for de seu merecimento, pois nada, neste momento, é obstáculo forte o suficiente para deter você. Tudo dependerá, por isso, do tamanho de seu atrevimento.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Do fundo dos mistérios mais exóticos que compõem esse organismo colossal que chamamos de Universo emergem oportunidades. Procure ter a alma lúcida e aberta a mudar de rumo, porque essas oportunidades passam muito rápido.

