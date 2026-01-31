Horóscopo

Como vai ser seu dia

Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 31/01/2026

Confira o que diz a astrologia sobre o horóscopo do dia de todos os signos

Oscar Quiroga

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 31/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O futuro, definitivamente, não poderá ser uma repetição do passado, mas essa será sempre uma tentação, porque a alma se sente mais segura transitando por um terreno conhecido. No entanto, o futuro será diferente.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Para que as pessoas entendam direito seus movimentos será necessário reservar um bom tempo para dar explicações, e isso sem se convencer de que elas iriam entender tudo direito logo na primeira conversa. Né?

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Suas ideias malucas são realizáveis, mas ao você fazer a conta perceberá que, apesar de serem possíveis, requereriam investimentos importantes. Assim são as coisas, você precisa ter tudo isso em mente. Em frente.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

A impaciência vence nesta parte do caminho e, apesar dos distúrbios que potencialmente é capaz de provocar, ao mesmo tempo ela é necessária, porque é preciso colocar as coisas para funcionar. Em frente por aí.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Palavras e gestos que dão nos nervos e às vezes intimidam, dão a sensação de que tudo está retrocedendo de novo. Procure não se deixar convencer por esses pensamentos, porque apesar dos percalços, tudo continua bem.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Agora é quando sua alma tem a oportunidade de construir relacionamentos baseados em interesses mútuos, e que podem resultar em prosperidade para todas as partes. Tudo muito bonito, mas difícil de pôr em prática.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Enquanto você continuar fazendo tudo que está dentro do seu alcance, os aparentes contratempos serão driblados ou, se perturbarem, não terão grande impacto negativo em seu movimento. Fé e confiança lá em cima!

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

É impossível explicar tudo que acontece, porque nossa humanidade vive, mas ainda não tem a mais pálida ideia do que seja viver. Portanto, deixe um espaço aberto para existir sem ter de explicar nada. É por aí.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Pela boca morrem os peixes e os humanos também, porque o tempo inteiro falamos coisas impertinentes. Normalmente, isso acontece sem grandes consequências, mas de vez em quando, como agora, há consequências.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Os recursos materiais brindam com conforto e segurança, mas não com Graça, porque essa só circula entre as pessoas que constroem relacionamentos de solidariedade e de cooperação mútua, condições que são gratuitas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Tudo que anda se apresentando a você nesta parte do caminho é animador e faz com que sua alma se projete ao futuro com entusiasmo. É necessário, porém, selecionar somente alguma das propostas, e se focar nela.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

As coisas andam loucas demais para você se inclinar ao descanso, melhor administrar a tensão sem se desesperar, e continuar em frente com seus projetos, fazendo quanta manobra arriscada se tornar necessária. Aí sim!

