Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 29/01/2026

Nesta quinta (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Meio que aos trancos e solavancos, mas de certa forma sua alma está chegando ao momento de concluir a complicada fase de fazer com que as pessoas se entendam sobre os pontos que durante muito tempo foram indiscutíveis.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Todo mundo tem opinião formada, mesmo que antes de a emitir nunca tivesse tido qualquer contato com o assunto. Isso desgasta bastante o processo de realização, porque sua alma se detém a explicar o que não precisaria.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Enquanto você encontrar uma maneira mais ou menos sensata de fazer acontecer suas pretensões, mesmo que essas requeiram investimentos importantes você terá chance de as aproximar da realidade concreta. É por aí.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
É hora de reclamar o que sua alma considera de merecimento, tendo em mente que nada será oferecido a você de bandeja. Ao contrário, mesmo que você mereça tudo que é reclamado, haverá oposição e contratempos.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Continuar em frente apesar de tudo e de todos, porque mesmo que nesta parte do caminho não seja possível ter a confiança ideal nas pessoas envolvidas, você verá que, sobre a marcha, as coisas se acertam bem.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Talvez as pessoas com que você tenha de lidar nesta parte do caminho não sejam totalmente claras e honestas em relação ao que elas oferecem e expõem, mas se você levar isso em conta, nenhum problema acontecerá.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Para que as coisas sejam maravilhosas como sua alma sonha, nem tudo depende de suas intenções e boa vontade posta em prática, há também condições que estão fora do seu controle, e essas tornam tudo imprevisível.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Quantas vezes você fez de tudo para satisfazer certos desejos só para depois se arrepender, por não ter sido tudo aquilo que a expectativa desenhava? Pois é! Agora é o momento de você pensar no amanhã.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
No mundo dos pensamentos, nossa humanidade é absolutamente livre e pensa cada coisa que nunca se atreverá a colocar em prática. Porém, quando esses pensamentos são ditos abertamente, você dá ideia a alguém.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Há toda uma fantasia crível que nos leva ao convencimento de que em primeiro lugar devemos investir em nossa autonomia individual, para só depois construir laços de cooperação e solidariedade. E assim dá errado.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
O dia continuará tendo as mesmas vinte e quatro horas de sempre, e sua alma precisa selecionar direito em que se envolver, porque, definitivamente, não cabem todas as ideias nesse exíguo tempo cotidiano. É assim.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Como o mundo está de ponta-cabeça, tudo adotou um ar de imprevisibilidade que, se a sua alma não está preparada para administrar, resulta em ansiedades de todos os tipos. Continue com a mão firme no leme.