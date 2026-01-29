Horóscopo de hoje para Áries: veja a previsão completa do dia 29/01/2026

Grande parte das pessoas, ainda que não seja ligada aos temas da astrologia, sabe seu signo solar. Ele é mais fácil de descobrir, pois é determinado pela data de nascimento. Isso ocorre pois o signo solar muda a cada 28 dias, sendo praticamente um mês para cada signo. Já o signo ascendente muda a cada duas horas. Por isso, para descobrir o ascendente é necessário saber a hora exata do nascimento. A partir disso, é possível fazer um cálculo para descobrir qual é o seu ascendente. É claro que nada substitui uma consulta completa com um astrólogo, que fará uma leitura mais precisa sobre o mapa astral completo.