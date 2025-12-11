Zambelli não foi cassada: entenda a decisão na Câmara dos Deputados

O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, na madrugada desta quinta-feira (11), a cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP). Foram 227 votos a favor e 170 contrários, seriam necessários 257 votos para a cassação. Entre os deputados gaúchos foram 15 votos a favor, 11 contrários e cinco abstenções. A cassação seria uma consequência da condenação da deputada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter comandado uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).