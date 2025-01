O patriotismo de um grupo apaixonado por futebol serviu como caminho para a criação do Ypiranga Futebol Clube em 1924.

Inspirados em um trecho do Hino Nacional brasileiro, os 20 fundadores do clube – que seriam 24 mais tarde – decidiram criar uma equipe para rivalizar com o Ítalo-Brasileiro, até então o único time da cidade de Erechim.