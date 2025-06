Xox Coffee Club: nova cafeteria descolada e criativa no bairro Floresta

Tem novidade quente no cenário de cafés de Porto Alegre: visitamos o Xox Coffee Club, a nova cafeteria descolada e criativa no bairro Floresta. O espaço é lindo, com uma atmosfera super vibe e um cardápio cheio de drinks autorais, toasts caprichados e doces irresistíveis. No vídeo, mostramos tudo que provamos por lá — do Sunrise, um café gelado com toque cítrico, ao clássico Café Latte, sem esquecer das toasts e da torta Banoffee que encerrou o rolê com final feliz. Dá o play e vem descobrir por que o Xox já virou o nosso novo vício!