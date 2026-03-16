Votantes NÃO ENTENDERAM O AGENTE SECRETO? Por que filme NÃO GANHOU o OSCAR? | Conversas Cruzada

A 98ª edição do Oscar revelou seus vencedores neste domingo (15), em Los Angeles. O Brasil chegou à premiação com cinco indicações — recorde histórico para o país em uma única edição, incluindo quatro para o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura. Apesar do destaque nas nomeações, a produção brasileira terminou a noite sem estatuetas.

O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (16), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o colunista de Cinema de Zero Hora Ticiano Osório, o presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs), Daniel Rodrigues, o repórter de Cultura de Zero Hora Carlos Redel, a cineasta e diretora de comunicação do Clube de Cinema de Porto Alegre, Kelly Demo Christ, com a participação das comunicadoras do Grupo RBS, diretamente do Los Angeles, Kelly Matos e Babi Bitencourt, para debater os premiados, a repercussão do Oscar e a ausência de estatuetas para O Agente Secreto.