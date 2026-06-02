Voos no Brasil são afetados por problema em aeroportos de São Paulo | Timeline

Uma falha na comunicação com a torre de controle de São Paulo afetou os voos no Brasil nesta terça-feira (2). Aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos foram diretamente impactados. Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informou que a suspensão provisória foi motivada por um problema técnico operacional externo e que as atividades já foram restabelecidas completamente. O jornalista Jocimar Farina explicou o assunto no programa Timeline da Gaúcha.