Dentro do “Sem Filtro” desta terça (17), a bancada do programa comentou a frase de Sérgio Canozzi, pré-candidato à presidência do Grêmio. Na noite da última segunda (16), o empresário disse em reunião com conselheiros que levará o Grêmio de volta ao Olímpico caso seja eleito presidente do clube. Confira a discussão dos jornalistas no trecho!