Viúva fala sobre a morte do jornalista Dom Philips

Quando foi assassinado no Vale do Javari, no Estado do Amazonas, em junho de 2022, o jornalista britânico Dom Philips trabalhava em pesquisa de campo para um livro sobre a Amazônia. Três anos depois, a obra foi lançada, a partir de uma mobilização da viúva, Alessandra Sampaio, e da colaboração de 10 jornalistas. Em entrevista a Zero Hora, Alessandra falou sobre o trabalho do marido, cujo legado ela se dedica a proteger, e sobre o processo para responsabilizar os assassinos.