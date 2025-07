Vítimas da imprudência: familiares relatam a dor de conviver com mortes no trânsito

Há três meses, Adilane Bogiel não consegue entrar no quarto da filha, Maria Eduarda Slaifer, que é uma das 45 vítimas que perderam a vida no trânsito de Porto Alegre no primeiro semestre. Henrique Santos da Silva também perdeu a vida precocemente. Ele tinha apenas 15 anos. O jovem foi de bicicleta comprar pão para a mãe em uma mercado do bairro Lami, no extremo-sul da Capital. Ao atravessar a estrada Otaviano José Pinto de bicicleta, foi atingido por um carro. Leia reportagem completa