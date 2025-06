Embora tenha colocado duas bolas na trave, o Inter deixa Belo Horizonte com uma dura derrota por 2 a 0 contra o Atlético-MG. Agora, o Colorado ficará na zona de rebaixamento por, pelo menos, um mês devido à pausa do Campeonato Brasileiro durante a Copa do Mundo de Clubes. Confira os comentários de Vini Moura, Diori Vasconcellos e Leonardo Oliveira após a partida.