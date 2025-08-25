Vigilância sanitária comete excessos? Dono de restaurante denunciado questiona inspeções

O Timeline desta segunda-feira (25) recebeu o proprietário do restaurante Casa Vivá, Cristian Silva, que é um dos estabelecimentos que foram alvos de vistorias da Secretaria da Saúde de Porto Alegre nos últimos dias. 📌 Em pelo menos sete vídeos publicados no Instagram, os sócios alegam que fiscais invadiram o espaço, danificaram equipamentos e usaram de "arbitrariedade" e "conduta abusiva" durante a ação. Em nota, a Secretaria da Saúde alega que a inspeção foi motivada por três denúncias e que identificou "diversas irregularidades".