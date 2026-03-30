VÍDEO: motor de avião explode após decolagem em SP; piloto fez pouso de emergência

Uma aeronave precisou retornar ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (SP), na noite de domingo (29) após apresentar uma falha logo depois da decolagem. O pouso de emergência foi realizado com segurança e não há informação sobre passageiros ou tripulantes feridos. O voo havia partido por volta das 23h49min com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, quando, segundos após deixar o solo, ocorreu uma explosão no motor. Fragmentos do equipamento atingido caíram nas proximidades da pista, provocando um pequeno incêndio na área gramada ao lado do aeroporto.