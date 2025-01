Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (27), vítima de atropelamento na Avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O caso aconteceu na esquina com a Rua Álvares Machado, no sentido Centro-bairro. O vídeo mostra vítima caminhando sobre o asfalto quando é atingido por um carro. O corpo foi parar sobre a calçada e o veículo fugiu do local.