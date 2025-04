Um jovem de 24 anos foi sequestrado na terça-feira (1º) no bairro Parque dos Presidentes, em Tramandaí, no Litoral Norte do RS, segundo a polícia. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que criminosos invadiram o local em que a vítima estava e a levaram à força. O corpo do homem foi encontrado nesta quinta-feira.