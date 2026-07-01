Vídeo mostra fuga de presídio no RS que teria sido facilitada por policial penal | Chamada Geral 1

Um policial penal foi preso nesta quarta-feira (1º) por suspeita de envolvimento na fuga de um apenado considerado de alta periculosidade na Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, na Região Carbonífera. A investigação está relacionada à fuga de Willian Ramos Silveira, 29 anos, apontado como liderança de uma das maiores facções criminosas gaúchas, com atuação na região de Cachoeirinha. Ele cumpria pena em regime fechado por homicídio qualificado e possui mais de 34 anos restantes de condenação