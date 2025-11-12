VÍDEO: mais uma educadora é afastada por agressão a criança no RS; pais registraram BO

Imagens de câmeras de segurança mostram uma educadora agredindo uma menina de dois anos em uma escola municipal de Paraí, na serra gaúcha. O episódio teria ocorrido em agosto e seria o segundo caso de violência registrado na instituição neste ano. O pai da criança contou que ela chegou a relatar que teria sido agredida por uma professora, mas ele não acreditou inicialmente, pois a profissional já estava afastada há cerca de um mês. Leia a reportagem completa em: https://gzh.rs/47CAuKo