Vídeo capta roubo de carro em Canoas

Sete homens e uma mulher foram presos na manhã desta terça-feira (19), em ação da Polícia Civil para desarticular dois grupos criminosos envolvidos em roubos e furtos de veículos no município de Canoas, na Região Metropolitana. As prisões aconteceram em Porto Alegre, Viamão e Charqueadas.

Quatro alvos já estavam recolhidos no sistema prisional, em Charqueadas, por crimes como furto e roubo de veículos, receptação e adulteração de sinal automotor. Um vídeo captou ação de dois alvos da ação.

