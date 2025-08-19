Vídeo capta roubo de carro em Canoas

Sexta-feira, 22 de ago de 2025
Sete homens e uma mulher foram presos na manhã desta terça-feira (19), em ação da Polícia Civil para desarticular dois grupos criminosos envolvidos em roubos e furtos de veículos no município de Canoas, na Região Metropolitana. As prisões aconteceram em Porto Alegre, Viamão e Charqueadas.
Quatro alvos já estavam recolhidos no sistema prisional, em Charqueadas, por crimes como furto e roubo de veículos, receptação e adulteração de sinal automotor. Um vídeo captou ação de dois alvos da ação.