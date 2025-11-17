VÍDEO: câmera corporal mostra ação de policiais que mataram homem em surto

Imagens da câmera corporal de um policial militar obtidas pela reportagem mostram a ação que terminou com a morte de Herick Cristian da Silva Vargas, 29 anos, em setembro, no bairro Santa Fé, zona norte de Porto Alegre. As gravações foram cedidas pelo advogado da família e contêm cenas fortes. O homem tinha diagnóstico de esquizofrenia e estaria em surto quando foi baleado. Nesta segunda-feira (10), a Polícia Civil concluiu que os PMs agiram em legítima defesa. Com a definição, não há indiciamento dos policiais militares envolvidos no fato.