Vício em videogame? Psiquiatra explica sinais de alerta para famílias | Timeline

Daniel Tornaim Spritzer, psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e adolescência e integrante do grupo de trabalho da OMS sobre uso problemático de jogos digitais, falou ao programa Timeline, da Gaúcha. Ele participa do Brain Week 2026 em Porto Alegre, neste sábado (4). O especialista explica os critérios que definem o transtorno do jogo eletrônico, aborda o impacto da proibição de celulares nas escolas e orienta sobre como os pais devem agir diante do vício em tecnologia. Ele participa do Brain Week 2026 em Porto Alegre, neste sábado (4).