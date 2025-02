Governador em exercício, Gabriel Souza, deu detalhes sobre como RS pretende atingir as metas para a educação básica elencadas em plano apresentado nesta terça-feira (19) pelo governo do Estado. Segundo Souza, a prioridade é melhorar os números do Ideb e reforçar o combate à evasão escolar, enfrentando o que ele classifica como algo cultural do gaúcho, que muitos jovens trocam a educação pelo trabalho desde cedo.