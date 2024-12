Nesta semana, o podcast Radar de Inovação discute a jornada do Viaja Guria, agência de viagens voltada exclusivamente para o público feminino. O apresentador Tércio Saccol recebe a fundadora do projeto, Letícia Gerhardt, para explorar como a iniciativa tem promovido a independência, empoderamento e troca de experiências entre mulheres viajantes. O episódio aborda os desafios enfrentados pelas mulheres ao viajarem sozinhas e as oportunidades que surgem a partir dessa prática.