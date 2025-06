Clássico da cena gastronômica de Porto Alegre, o Koh Pee Pee oferece uma verdadeira imersão nos sabores da Tailândia. No embalo da nova temporada de The White Lotus, que se passa por lá, embarcamos em uma experiência cheia de aromas, texturas e pratos tradicionais — tudo isso no charmoso endereço da Rua Schiller, no bairro Rio Branco. Descubra o que provamos e prepare-se para uma viagem sem passaporte.